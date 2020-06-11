الإمارات: اتفاق اليونان وإيطاليا بشأن المتوسط خطوة مهمة

أثنى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، التي تم توقيعها بين اليونان وإيطاليا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال بن زايد، إن "البلدين أظهرتا التزامهما بمناقشة وحل القضايا البحرية بشكل بناء"، مشيرا إلى أن "هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة للحد من أنشطة تهريب البشر والإتجار بهم، والهجرة غير الشرعية في شرق البحر المتوسط".

وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي خلال اتصال مرئي مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وأشارت "وام"، إلى أن عبدالله بن زايد بحث مع دندياس علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الإمارات واليونان، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا والتدخلات التركية في منطقة المتوسط.

وأكد الجانبان، على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات واليونان، وتستند إلى إرادة سياسية قوية وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.