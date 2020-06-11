الأزهر: لعبة "بابجي" عبث بالعقيدة وتزيد من معدلات الجريمة

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن هناك مجموعة من الضوابط يجب مراعاتها عند استخدام الألعاب الالكترونية، حيث يجب مراعاة الأبعاد النفسية والبدنية حتى ننشىء جيل يستطيع تحمل مهامه الأساسية.

وأضاف "الحديدي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، إلى أنهم أصدروا فتوى منذ عام وشهرين بمنع لعبة "بابجي" كونها لعبة تحث على العنف، وتسهل الضرب والدم والقتل والتفجير، ومن ثم تتكون صورة راسخة في النفوس، وتزداد معدلات الجرائم.

وأشار مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إلى أن اللعبة أصدرت تحديثا جديدا، يتضمن الركوع أمام صنم، معتبرا أنه نوع من العبث بالعقيدة، منوها بأنه إذا هان على الإنسان عقيدته، فلا يوجد شيء آخر أهم يحافظ عليه، لافتا إلى أنهم تمكنوا من حذف هذا التحديث على اللعبة، موضحا أن أسمى الأشياء هو تنشئة الأجيال وتحملهم المسؤولية ومهامهم الأساسية تجاه وطنهم.