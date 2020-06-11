"عربية النواب" تثمن مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه إعلان القاهرة

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، مواقف الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تجاه إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية سلميا، مؤكدا على أهمية البيان الذي طالبوا فيه جميع أطراف الصراع في ليبيا على إجراء مفاوضات بناءة، وحث جميع الأطراف الليبية والدولية على وقف جميع العمليات العسكرية على الفور في ليبيا.

كما أشاد "أباظة" في بيان له أصدره اليوم بما دار من مناقشات بين نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل مع وزير الشؤون الخارجية الصيني وانج يي على هامش الحوار الاستراتيجي السنوي العاشر بين الاتحاد الأوروبي والصين للتحضير للقمة المقبلة، خاصة تأكيدهما على أن المباردة المصرية تتماشى مع عملية برلين وتحاول إرساء السلام والاستقرار في ليبيا وهي إيجابية، وأنهما يرحبان بهذه المبادرة لأنها لا تتعارض مع عملية برلين، ولكنها تقويها وأنه لا توجد بدائل لحل سياسي يعكس استنتاجات مؤتمر برلين.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن الوقت الراهن خاصة في ظل ترحيب العالم بإعلان القاهرة يتطلب من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بالاسراع في تنفيذ إعلان القاهرة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة لطرد الإرهابيين والدواعش والمرتزقة الموالين للنظام التركي الإرهابي وإرغام رجب طيب أردوغان بالتوقف الفوري عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي ووقف إرسال الأسلحة والإرهابين والدواعش والمرتزقة إلى ليبيا.