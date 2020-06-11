الكرملين يأمل بأن يبقى الحديث بشأن عقوبات أمريكية جديدة "مجرد تصريحات"

أعرب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، عن أمل بلاده بأن تبقى التصريحات بشأن فرض عقوبات أمريكية جديدة ضدها مجرد تصريحات فقط وألا يتم تنفيذها.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين على علم بتوصيات الحزب الجمهوري بمجلس النواب بتشديد العقوبات ضد روسيا: "نحن نتابع التصريحات بشأن اقتراح فرض عقوبات جديدة على بلدنا، ونحن بشكل عام نعتبر أن مثل هذه القيود غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، لا يسعنا سوى أن نأسف بشأن العقوبات الجديدة المحتملة".

وأكد المتحدث الروسي، أن مثل هذه الأمور لا تساعد في تطبيع العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله أن تبقى هذه الخطط على مستوى التصريحات فقط وألا يتم تنفيذها.

خارجية روسيا: برلين لم تقدم دليلاً لإدانة موسكو في هجوم سيبراني على البرلمان الألماني

من جانبه، قال فلاديمير تيتوف النائب الأول لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "إن الخارجية الألمانية لم تقدم للسفير الروسي في برلين دليلاً لإدانة موسكو في هجوم سيبراني على البرلمان الألماني".

وأضاف تيتوف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم: "أنه طوال هذه الفترة المديدة لم تقدم السلطات الألمانية أي دليل على إدانة بلادنا، لم تقدم لسفيرنا خلال محادثاته في وزارة الخارجية الألمانية مثل هذا الدليل على إدانتنا بشن هجوم سيبراني على البوندستاج".

وكانت الخارجية الألمانية، استدعت في 28 مايو الماضي السفير الروسي لدى ألمانيا سيرج ناتشايف، بسبب قضية هجوم هاكرز على البوندستاج "البرلمان الألماني".

جدير بالذكر، أن النيابة العامة الألمانية، أصدرت أمرا في 5 مايو الماضي باعتقال مواطن روسي يدعى ديمتري بادين، للاشتباه في التورط بهجوم سيبراني على البرلمان الألماني في عام 2015.