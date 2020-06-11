هشام عزمي يعتمد نتائج مسابقة القومي لثقافة الطفل "اسمع وعبّر"

اعتمد الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة نتيجة مسابقة "اسمع وعبّر" التي أقامها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف فى شهر أبريل الماضي؛ وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة في 2020.

وتم اختيار الفائزين في المسابقة على النحو التالي:

أولا: مجال التعبير الفني بالرسم:

المركز الأول (1000 جنيه): جنات محمد أحمد، المركز الثاني (700 جنيه): يارا عمرو أسامة، المركز الثالث (500 جنيه): جولي جورج صبحي، المركز الرابع (300 جنيه): عبدالرحمن محمد قطب، المركز الخامس (200 جنيه): مناصفةً بين شروق محمد أحمد ومصطفى محمود محمد، ومن المركز السادس حتى العاشر (شهادة تقدير وإصدارات المركز) فاز به بالترتيب رفيدة يحيى محمد، وشادى محمد عبدالمعبود، وميار محمد عكر، ومنة الله أحمد أبو ضيف، ولجين رامي محمود.

ثانيًا: مجال التعبير الفني بفيديو:

المركز الأول (1000 جنيه): يمنى جمال، المركز الثاني (700 جنيه): ساندي سالم محمد، المركز الثالث (500 جنيه): ريناد عادل عوض، المركز الرابع (300 جنيه): كرمينا سامح صبحي، المركز الخامس (200 جنيه): مناصفةً بين عبدالرحمن محمد ماهر ومروة سليمان مصطفى، ومن المركز السادس حتى العاشر (شهادة تقدير وإصدارات المركز) فاز به بالترتيب يوانا ناجح زكى، بسملة ناجى صلاح الدين، ومازن محمد عكر، وأحمد منير عبد الصبور.

وأكد محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، على أن المركز بصدد إعلان أسماء الفائزين فى فيديو يعُرض على قناة المركز على اليوتيوب.