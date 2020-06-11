إزاي تحسب فاتورتك بعد زيادة أسعار الكهرباء؟

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أمثلة لحساب الفاتورة المنزلية طبقا لشرائح العام المالي 2020 - 2021 المطبقة بدءًا من استهلاك يوليو 2020 "فاتورة أغسطس 2020"، كما أصدر الجهاز الكتاب الدوري رقم 3/2020 بشأن تطبيق بيع أسعار الطاقة الكهربائية لـ5 سنوات المقبلة بدءا من العام المالي 2020 - 2021.

ويتضمن الكتاب توضيح طريقة محاسبة العملاء المنزليين على الشرائح المختلفة بدءا من 1 يوليو 2020 للاطلاع على الكتاب الدوري من خلال الرابط التالي.

وتستعرض "الوطن" هذه الأمثلة استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

ـ استهلاك 50 ك.و.س (كمية الاستهلاك X قيمة تعريفة الشريحة الأولى):

50 * 0.38= 19 جنيها.

خدمة العملاء = جنيه.

ـ استهلاك 100 ك.و.س (50 * قيمة تعريفة الشريحة الأولى + (كمية الاستهلاك – 50) * قيمة تعريفة الشريحة الثانية:

(50*0.38)+( 50* 0.48)= 43

خدمة العملاء= جنيهان

ـ استهلاك 200 ك.و.س (كمية الاستهلاك* قيمة تعريفة الشريحة الثالثة):

200*0.65= 130 جنيها.

خدمة العملاء= 6 جنيهات.

ـ استهلاك 300 ك.و.س (200* قيمة تعريفة الشريحة الثالثة +

(كمية الاستهلاك – 200) * قيمة تعريفة الشريحة الرابعة:

(200*0.65)+(100*0.96)= 226 جنيها

خدمة العملاء=11 جنيها.

ـ استهلاك 400 ك.و.س (200 * قيمة تعريفة الشريحة الثالثة +

150* قيمة تعريفة الشريحة الرابعة + (كمية الاستهلاك – 350) x قيمة تعريفة الشريحة الخامسة:

(200*0.65)+ (150*0.96)+(50*1.18)= 333 جنيها

خدمة العملاء= 15 جنيها.

ـ استهلاك 650 ك.و.س (200* قيمة تعريفة الشريحة الثالثة +

150* قيمة تعريفة الشريحة الرابعة + (كمية الاستهلاك – 350) x قيمة تعريفة الشريحة الخامسة:

(200*0.65)+( 150*0.96)+(300*1.18)= 628 جنيها

خدمة العملاء= 15 جنيها

ـ استهلاك 700 ك.و.س (كمية الاستهلاك x قيمة تعريفة الشريحة السادسة):

700*1.18= 826 جنيها.

خدمة العملاء = 25 جنيها.

ـ استهلاك 900 ك.و.س (كمية الاستهلاك x قيمة تعريفة الشريحة السادسة):

900*1.18= 1062 جنيها.

خدمة العملاء = 25 جنيها.

ـ استهلاك 1000 ك.و.س (كمية الاستهلاك x قيمة تعريفة الشريحة السادسة):

1000*1.18= 1180 جنيها.

خدمة العملاء = 25 جنيها

ـ استهلاك 1001 ك.و.س (كمية الاستهلاك x قيمة تعريفة الشريحة السابعه):

1001*1.45=1451.45 جنيها.

خدمة العملاء =40 جنيها.

ـ استهلاك 2000 ك.و.س (كمية الاستهلاك x قيمة تعريفة الشريحة السابعه):

2000*1.45=2900 جنيها.

خدمة العملاء =40 جنيها.

وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وصول نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء للمنازل، خلال العام المالي العام الجديد لـ19.1%.

وبدأت خطة ترشيد دعم الكهرباء في 2015 وكان مخططا أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلووات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 لتخفيف العبء عن المواطنين، ووضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.