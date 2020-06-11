بشار الأسد يعفي رئيس الوزراء عماد خميس من منصبه

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما بإعفاء رئيس الوزراء عماد خميس من منصبه، وكلف الأسد، حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، عصر اليوم.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، كشفت أمس الأربعاء، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا تهدف إلى "منع دمشق وشركائها من جني الأرباح من وراء الحرب.

وأوضح متحدث باسم الوزارة في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أن "الهدف من العقوبات التي شرعتها بلاده على سوريا هو منع البلد من الالتفاف على النظام المالي الدولي وسلاسل الإنتاج العالمية، لحصد المكاسب المالية لمواصلة الحرب".

وأضاف المتحدث الأمريكي: "الإدارة الأمريكية حريصة على مصالح السوريين، ولا تهدف لحرمان الشعب السوري في كل مناطق البلد من الحصول على احتياجاتهم من الأغذية والسلع الأساسية".