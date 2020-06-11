عودة 25 لاجئا سوريا إلى بلدهم

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 25 لاجئا بينهم 8 نساء و13 طفلا عادوا خلال الــ 24 ساعة الماضية إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" وتلكلخ" الحدوديين.

وذكر المركز الروسي، في بيان، اليوم، أنه لم يتم تسجيل أي عودة للاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر "نصيب" الحدودي إلى الأراضي السورية.

وأضاف المركز، أنه لم يعد أحد من النازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا، مؤكدا أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قام خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي ومنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 1.8 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة ناسفة.

الدفاع الروسية: رصد 3 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الــ 24 ساعة الماضية

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصدت انتهاكين اثنين لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضي.

وذكرت الوزارة الروسية، اليوم، أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد بدوره انتهاكًا واحدًا، موضحة في بيان، أن الجانب الروسي رصد الانتهاكين في محافظة إدلب، بينما الانتهاك الثالث في محافظة اللاذقية.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية.