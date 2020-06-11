محكمة نرويجية تقضي بسجن منفذ هجوم مسجد أوسلو 21 عاما

قضت محكمة نرويجية، اليوم، بسجن منفذ هجوم في العاصمة أوسلو استهدف خلاله مسجداً في أغسطس الماضي لمدة 21 عاماً، وهي أطول فترة سجن طبقاً للقانون في النرويج.

وقال المدعي العام النرويجي يوهان أويفربرج، حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن المتهم "فيليب مانسهاوس" أثبت أنه "شخصٌ خطير للغاية"، كما قال فيليب من جانبه في المحكمة إنه ندم على عدم حدوث المزيد من الخسائر.

وطالب المدعي العام، بتطبيق أقصى مدة سجن ممكنة بحق المتهم فيليب مانسهاوس.

وكان المتهم، 22 عاماً، قد قتل ابنة زوج أمه، 17 عاماً، ببندقية في ضاحية بيروم بالعاصمة ثم هاجم مسجداً في أوسلو وذلك يوم 10 أغسطس 2019.