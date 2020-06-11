ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بما يقيد دخول مسؤوليها إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن اتهامات الجنائية الدولية للجنود الأمريكيين غير صحيحة وواشنطن ليست جزءا من المحكمة.

وأضاف بومبيو، أنه "لا يحق للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع جنودنا".

بدوره، أشار وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في مؤتمر صحفي، إلى أن "لن نسمح بمحاكمة الجنود الأمريكيين بسبب انتهاكات مزعومة".