عشان تأمن طفلك.. حمل تطبيق "ماسنجر كيدز" بعد إطلاق فيس بوك له

أطلقت شركة تطبيق "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي تطبيقها الجديد "ماسنحر كيدز" للأطفال، لمساعدة أولياء الأمور على التحكم في قنوات الاتصال بين الأطفال وأصدقائهم، بالتزامن مع إغلاق المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويساعد التطبيق على التواصل بين الأطفال مع بعضهم البعض من خلال المحادثات المتابية والمرئية مع مراقبة الآباء لهم، لمنع تعرضهم لأي محتوى غير مناسب.

وتستعرض "الوطن" لمتابعيها في إطار ما تقدمه من خدمات يوميه، جولتها في تطبيق "ماسنجر كيدز"، كالتالي:

- يتيح تطبيق "ماسنجر كيدز" للأطفال مكالمات الفيديو ومراسلة العائلة والأصدقاء المقربين.

- يمكن للوالدين إدارة قائمة جهات الاتصال الخاصة بأطفالهم ومراقبة الرسائل على التطبيق، وعندما يحجب الأطفال جهات الاتصال يتم إخطار الوالدين.

- تعمل الفلاتر وردود الفعل والتأثيرات الصوتية الملائمة للأطفال على جعل محادثات الفيديو مع الأصدقاء والعائلة أفضل.

- يمكن للوالدين تعيين حدود الاستخدام عندما يحين وقت النوم ، ولا توجد مشتريات في التطبيق أو إعلانات.

- يتم منح الملصقات وملفات GIF والرموز التعبيرية وأدوات الرسم للأطفال المزيد من الطرق للتعبير عن أنفسهم.