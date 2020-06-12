أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 12-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:02 ص | الجمعة 12 يونيو 2020
ترصد "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة في السوق المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 يونيو، والتي تنوعت بين الفراولة والموز والبطيخ والجوافة على النحو التالي:
الموز
بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.
العنب
بلغ سعر كيلوجرام العنب 10 جنيهات، والبناتي بـ15 جنيهًا.
البرتقال
يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 4 إلى 8 جنيهات للكيلوجرام.
البطيخ
سعر كيلو البطيخ بـ 6 جنيهات، جاء متوسط سعر البطيخ بين 20 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.
التفاح
تراوح سعر التفاح البلدي بين 8 إلى 10 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 15 إلى 25 جنيها.
الفراولة
جاء سعر كيلوجرام الفراولة بـ5 جنيهات.
الكنتالوب
بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 5 جنيهات.
اليوسفي
وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 9 جنيهات.
الخوخ
سعر كيلوجرام الخوخ من 6 إلى 7 جنيهات.