رئيس جامعة دمنهور: مد المحاضرات حتى الثامنة مساءً في العام الجديد

أكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة أنهت استعدادات امتحانات السنوات النهائية، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف عدد المحاضرات مع بداية العام الدراسي الجديد، وتنظيم سكاشن عملية يوم الجمعة.

وأضاف "صالح" في حوار لـ"الوطن"، أنه سيتم افتتاح كلية الهندسة ومجمع المعامل المركزية 2020-2021، لافتاً إلى أنه سيتم إلغاء الكتاب الورقي نهائياً وتحميل المواد على موقع الجامعة، أو مواقع التواصل الاجتماعي.

افتتاح كلية الهندسة ومجمع المعامل المركزية بداية العام

* ما هي استعدادات الجامعة لامتحانات السنوات النهائية؟

- أنهينا الاستعدادات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسيتم وضع بوابات تعقيم، في مداخل الجامعة، وسيتم بدء الامتحانات في منتصف يوليو المقبل بنظام يوم ويومين، يعني هنمتحن كلية تجارة ومعاه طلاب كلية تربية وآداب، وكلية آداب تمتحن معاه كلية تجرة وتربية وهكذا، وسيتم تعقيم اللجان، ويمنع دخول أي طالب الجامعة بدون جوانتي وكمامة، وتم تحديد مواعيد بدء الامتحانات على أن تبدأ من الساعة الثانية عشر، وسيتم التنسيق مع أمن المحافظة لتخصيص أتوبيسات لنقل الطلاب عقب انتهاء الامتحان تجنباً للازدحام.

*كيف ساهمت الجامعة في إنتاج الأبحاث العلمية لمواجهة كورونا؟

- أعدت كلية الصيدلة بحثين، حول سلوك صيادلة المجتمع حيال الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد، وبحث آخر في انتظار موافقة وزارة الصحة على إجراء تجاربه السريرية للتوصل لعلاج لفيروس كورونا.

* وماذا عن سيناريوهات العام الدراسي الجديد؟

- سيتم تكثيف عدد المحاضرات لكل المواد، وتقسيم الطلاب لمجموعات، فضلاً عن مد وقت المحاضرة، يعني المحاضرات ممكن تشتغل من 8 الصبح لـ8 بالليل، وتنظيم بعض التدريبات العملية يوم الجمعة، فضلاً عن الاعتماد على التعليم عن بعد، والتعليم المهاري بس.

سيتم إلغاء الكتاب الورقي نهائيا

* وهل سيتم إلغاء الورقي؟

- نعم.. سيتم إلغاء الكتاب الورقي نهائياً مع بداية العام الدراسي الجديد، وسيتم تحميل المواد على موقع الجامعة، أو جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي تشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

* كيف تتم مناقشة الرسائل العلمية في الوقت الحالي؟

- مناقشة الرسائل العلمية تتم عن طريق المشرف والباحث فقط، وبقية أعضاء لجنة التحكيم عليهم متابعة المناقشة إلكترونياً.

* هل هناك كليات جديدة سيتم افتتاحها مع بداية العام؟

- سيتم افتتاح كلية الهندسة، ومجمع المعامل المركزية الذي يسهم في تطبيق أبحاث وتجارب كليات الهندسة والطب البيطري، وهو يشمل 35 معملا.

* وماذا عن دور الجامعة في مواجهة فيروس كورونا؟

- أنتجنا كميات كبيرة من الماسكات والمطهرات، بإجمالي 1000 بخاخة يومياً، وشكلنا 5 غرف للتوعية ودراسة المشاكل، وتوعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بماهية فيروس كورونا وكيفية تجنب الإصابة، وأطلقنا 3 مسابقات لأفضل عضو هيئة تدريس وأفضل طالب وأفضل عامل طبق الإجراءات الاحترازية بشكل جيد لمواجهة فيروس كورونا.