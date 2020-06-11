"الكهرباء" توضح طريقة حساب مستحقات الفاتورة بعد الزيادة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه بعد التعريفة الجديدة التي ستطبق في 1 يوليو 2020 "الفاتورة لو المواطن كان بيستهلك 50 كيلو كان بيدفع 16 جنيها سوف يدفع في التعريفة الجديدة 20 جنيها وفي المقابل تتحمل الموازنة العامة 40 جنيها".

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخبار Ten"، المذاع على فضائية TEN، أنه إذا كان المواطن يستهلك 100 كيلو وات وكانت قيمة فاتورته بـ37 سيدفع 45 جنيها، وإذا استهلك 200 كيلو وكان يدفع 106 سيدفع 133 جنيها".

وتابع بأن الزيادة الإضافية بعد التعريفة الجديدة تبدأ من 4 جنيهات، وأقصى شيء لمن يستهلك 650 كيلو في الشهر تكون الزيادة 105 جنيهات شهريا.