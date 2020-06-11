مصممة أزياء كليب كورونا: سعيدة بثقة رمضان بي للمرة الثالثة

عبرت الفنانة ومصممة الاستعراضات مي إبراهيم، عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع الفنان محمد رمضان في آخر كليباته "كورونا فيروس"، والتي قامت بعمل التصميم الاستعراضي له، وذلك بعد طرحه على موقع يوتيوب مساء الأربعاء.

وقالت "مي" في تصريحات صحفية، "سعيدة للغاية للتعاون مع الفنان محمد رمضان للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن قدمت معه من قبل كليبات "مافيا" مع المخرج ياسر سامي وبعدها كليب" بم بم" مع المخرج محمد سامي، وأعيد التعاون معه من خلال تصميم استعراض كليب "كورونا فيروس".

وأضافت: "مبسوطة للغاية بهذا العمل والتعاون مع المخرج المميز محمد سامي في ثاني كليب معه، كذلك التعاون مع نجم بحجم محمد رمضان لثالث كليب على التوالي وهي ثقة كبيرة أسعدتني للغاية.

واستطردت قائلة: "تلقيت العديد من ردود الأفعال من قبل بعض المقربين وبعض النجوم وهناك العديد من الناس مبسوطين لنجاحي وهذه المشاعر كانت كفيلة بسعادتي وإحساسي بالتقدير بعد هذا المشوار الطويل المليء بالتعب والجهد، فقد أعتمدت علي موهبتي فقط وأشعر بأن الله يكافئني على ما فعلت".

ويعتبر "كورونا فيروس" الكليب الثانى الذي يتعاون فيه محمد سامى مع محمد رمضان، بعدما قدما سويًا كليب "رايحين نسهر" الذى تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت نسبة مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 106 ملايين مشاهدة حتى الآن، حيث عاد به سامى إلى إخراح الكليبات بعد سنوات من الغياب.