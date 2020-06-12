السجيني: يجب تخصيص أراضي بناء للمواطنين بتراخيص سهلة

قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان اتفق مع الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية على عدة مبادئ وهي أن البرلمان يقف مع الحكومة وقفة تضامنية تشاركية جادة في مسألة مخالفات المباني والتعدي على الأراضي، وأنه آن الأوان ليكون هناك مخططات عمرانية منضبطة وأراضٍ متاحة للمواطنين يستطيعون من خلالها الشراء والبناء بموجب تراخيص سهلة أن تحصل عليها دون أن تقع فريسة لابتزاز الفساد والمفسدين.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لا بد من أن القرارات الإدارية التي تصدر من مؤسسات الدولة سواء التشريعية والرقابية والتنفيذية يجب أن تكون قرارات قابلة للحياة متفهمة للواقع وملمة بالملف بالكامل، وبالتالي فإن القرار الإداري الذي صدر من وزير التنمية المحلية تحقيقا وتنفيذاً للتوجيهات العامة في هذا الشأن، اتفق غالبية النواب على أنه لا بد من أن هذا القرار يتبعه عدد من الإجراءات بقرارات لاحقة توضح المسألة.

وتابع، أن القرار كان عبارة عن جزأين وهو إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر في المحافظات الكبرى والعواصم المكدسة بالسكان، ويجب الارتكاز على بعض المعاملات.