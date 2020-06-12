الصحة الروسية: المستشفيات تتسلم هذا الأسبوع دواء أفيفافير لعلاج كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية أن المستشفيات الروسية ستتسلم هذا الأسبوع دواء "أفيفافير" لعلاج المرضى المصابين بـفيروس " كورونا" المستجد.

وذكرت الوزارة الروسية اليوم الأربعاء أن الدواء المذكور سيقدم مجانا لكل المحتاجين بواسطة وثيقة التأمين الصحي الإلزامي، مشيرة إلى أن عقار "أفيفافير" هو أول دواء روسي مضاد لفيروس كورونا المستجد تمت المصادقة عليه من قبل وزارة الصحة الروسية.

يُذكر أن هذا العقار يُنتج في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية على قاعدة عقار "فافيبيرافير"، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.

وكانت السلطات الصحية الروسية أعلنت مؤخرا أن النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" المحلي على المصابين بفيروس كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%.