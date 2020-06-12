بعد حالة الجدل.. تعرف على أول شهر ستطبق فيه زيادة فواتير الكهرباء

حالة من الجدل عمت وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أخبار حول تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء، التي أعلنتها الوزارة في مؤتمر صحفي لمدة 3 سنوات.

تقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، موعد تطبيق زيادة فواتير الكهرباء، والفرق بين زيادة الكهرباء ومد فترة الدعم 3 سنوات، وفقًا لما أعلنته وزارة الطاقة والكهرباء.

موعد تطبيق زيادة فواتير الكهرباء

وفقًا لوزارة الكهرباء، فإن زيادة الفواتير سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو المقبل للعدادات مسبقة الدفع.

بينما سيتم احتساب الزيادة للفواتير من شهر أغسطس عن استهلاك شهر يوليو.

ووفقا لإعلان الزيادات الجديدة فى شرائح استهلاك الكهرباء فإنه سيتم المحاسبة وفقا كالآتي...

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات 38 قرشا

2- - الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات 48 قرشا

3- - الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات 65 قرشا

4- - الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات 96 قرشا

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات 118 قرشا

6- - الشريحة السادسة من 651 إلى أقل من ألف كيلووات 118 قرشا يوجد فرق إعادة محاسبه ( يتم المحاسبة من بداية الصفر وإلى أقل من الــ 1000 كيلووات ) مقابل 118 قرشا للكيلو وات ساعة .

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم 145 قرشًا يوجد فرق إعادة محاسبة بحيث (يتم المحاسبة من بداية الصفر إلى أكبر من الـ1000 كيلووات )

الفرق بين تطبيق الزيادة ومد خطة الدعم لـ3 سنوات

وفقًا لخطة وزارة الكهرباء لرفع دعم تمامًا عن الطاقة، وجعل السعر حرًا، كان سيتم تطبيق هذه الخطة في الفترة ما بين 2015 إلى 2019، لكن بعد تحرير سعر الصرف عام 2017، تم مد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات، لتخفيف عن المواطنين، وكان يفترض أن تنتهي في يوليو 2021.

لكن بسبب انتشار وباء كورونا، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى زيادة مدة الدعم لـ3 سنوات لتنتهي عام 2024 القادم.

وهذا الأمر يعني أن زيادة شرائح الكهرباء ستكون حتى يوليو عام 2024، بعد ستكون هناك زيادة لمرة واحدة، وسيكون بعد السعر حر ، حسب العرض والطلب.