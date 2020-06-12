هاني عادل: مسلسل "ليه لأ" يناقش مشكلات تمس المجتمع

قال الفنان هاني عادل، إن مسلسله الجديد "ليه لأ" إنه مهتم بمشاهدة مسلسله الجديد "ليه لأ" بالرغم من كونه أحد أبطال العمل، بينما دائما ما يستمتع بمشاهدة أداء باقي طاقم العمل

وأضاف "عادل"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن مسلسله يتطرق للعديد من المشكلات الاجتماعية التي تؤرق المجتمع المصري ومنها زيادة معدلات نسب الطلاق: "نسب الطلاق زادت في مصر بشكل عام علشان الناس بقت متعوده تتعرف على بعض بعد الجواز، وبيكون أول حل بالنسبالهم لما يلاقوا مشاكل أنهم يسيبوا بعض".

وأكد أن أغلب أعماله يسعي خلالها بعرض الأفكار المختلفة التي قد يحرج البعض من طرحها على جموع المواطنين، وذلك لإظهار أفكار جديدة من الممكن أن تفيد البعض، مشيرا إلى أن تجربه عرض مسلسلات مكونه من 15 حلقة هي تجربه جديدة وفريده ويرغبها الشباب، حيث أنه ونظرا لضيق الوقت قد لا يلجأ البعض لمشاهده الأعمال الفنية الطويلة: "مش بنحاول نملي بكلام كتير ملهوش لزمة، والأحداث بتكون سريعة وده اللي بيخلي الناس تتابع".

وتابع: "لو وأنا بقري المسلسل ممكن أقترح بعض الحجات الجديدة على الكاتب والمخرج ولو هي كويسه بنعملها، لكن أنا مش بحب أفرض حاجة ولو محصلتش أزعل، وأنامن شدة حبي للسينما والأفلام بدأت حياتي بالعمل في محل شرائط فيديو".

وواصل قائلا: "أنا قاعد مع جيتاري وبدخل على اليوتيوب بتعلم حجات جديدة في المزيكا أو أقرى حجات جديدة معروضه عليا، والوقت اللي بشتغل فيه مع نفسي أكثر من الوقت اللي اشتغل فيه مع الناس".