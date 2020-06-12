محسن محيي الدين: مسلسل "ليه لأ" يتناول قضايا متنوعة ورسالة للآباء

قال الفنان محسن محيى الدين، إن الشركة المنتجة لمسلسله الجديد "ليه لأ" قد اتخذت كافة التدابير الاحترازية لعدم إصابة أحد أطقم العمل بفيروس كورونا.

وأضاف "محيى الدين"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن مشاركته في العمل جاءت بسبب رؤيته بأن القضية التي يتناولها المسلسل تمس المجتمع المصري وتقدم رسالة للأباء بضرورة النقاش مع الأبناء، موضحا أن قصة المسلسل الجديد تتحدث عن الواقع وعدم تحمل الأجيال المسئولية، وذلك عبر ما يقوم به بعض الآباء بإلغاء شخصيات أبنائهم: "في العالم كله سن الـ17 سنة بيكون متحمل للمسؤولية ولازم يعمله دخل ويشتغل ويكون ليه تجارب، وفيه ناس بتوصل لسن الـ30 ومعندهاش تجارب في الحياة ودي مصيبة".

وأكد أن المجتمع المصري ينقصة ثقافة إعطاء الشباب لفرصة التعامل مع الحياة ومصاعبها حتى ينجحوا في مختلف المجالات مع إخراج الأفكار الجديدة.

وتابع: "بقوم حاليا لتحضير فيلم جديد باسم (صابر وراضي) بطولة الفنان أحمد آدم وسمية الخشاب، إنتاج أحمد السبكي".