عبدالناصر زيدان يغادر قسم الهرم بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه

قالت مصادر مقربة من أسرة عبد الناصر زيدان، إن عبدالناصر غادر قسم شرطة الهرم، بعد أن أنهت القوات إجراءات الإفراج عنه بعد أن سدد الكفالة المالية التي قررتها النيابة العامة بعد التحقيقات معه في البلاغات المقدمة من رئيس نادي الزمالك.

وخضع زيدان للتحقيق في 120 قضية، وقررت النيابة إخلاء سبيله في القضايا بكفالات مالية بلغت 450 ألف جنيه كفالات وتسديد غرامات ورسوم شهادات قضايا البراءة.

وكشفت مصادر أن نيابة الهرم أجرت تحقيقات موسعة مع عبدالناصر زيدان في عشرات البلاغات المقدمة ضده من رئيس نادي الزمالك.

وأشارت المصادر إلى أن زيدان علم من محاميه بتقديم بلاغات ضد في النيابة فتوجه من تلقاء نفسه لسراي النيابة للمثول والإدلاء بأقواله في تلك البلاغات.

وتقدم رئيس نادى الزمالك بنحو 50 بلاغا ضد عبدالناصر زيدان، متهما إياه بالسب والقذف، بعد نشر عدة مقاطع فيديو على صفحته الشخصية تتحدث حول سياسات نادي الزمالك ورئيسه