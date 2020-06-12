نادية مصطفى: إصابة 13 حالة بـ"كورونا" في دار مسنين للداعية عبلة الكحلاوي

أعلنت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، أن ‏هناك 13 حالة أصيبت بـ"كورونا" فى دار مسنين تملكها الداعية عبلة الكحلاوى، بالمقطم.

وكتبت الفنانة نادية مصطفى عبر صفحتها على "فيس بوك": "‏السيدة الفاضلة عبلة الكحلاوي عندها دار مسنين فى أكتوبر ‏وانتشر فيها فيروس كورونا وهى مش ملاحقة علاج وعزل ومحتاجة ‏كمامات وجوانتيات وجهاز تنفس ولو مستعمل ياريت اللي يقدر يساعدهم".

وأضافت: "نداء إلى الأطباء والتمريض من سكان المقطم اًو المستشفيات الخاصة والمعامل اللي يقدر يساعدهم لأن أهالي الأسر رفضوا يستلموهم من الدار ودكتورة عبلة الكحلاوي طالبة كل الدعم من كل الجهات والجمعيات لأن الأعداد كبيرة اللي يقدر يوفر ملابس وقاية وأدوات مطهرة ومواد وقاية وأجهزة تنفس ومستلزمات عزل يتواصل مع جمعية الباقيات الصالحات بالمقطم"