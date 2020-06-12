شرطة بورتلاند الأمريكية: الاحتجاجات بالمدينة غير قانونية واضطراب مدني

وصفت شرطة مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية، تجمعات المحتجين في منطقة وسط المدينة بـ"غير القانوني"، مصنفة الاحتجاج على أنّه اضطراب مدني.

وطالب مكتب الشرطة بالمدينة، في تغريدة عبر تويتر، أوردتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، "الأشخاص المحتشدين في مجموعة بعدم قذف مقذوفات فوق السياج، وعدم التلاعب بالسياج أو قطعه"، محذرة إياهم إذا فعلوا ذلك فسيكونوا عرضة للاعتقال واستخدام العنف بما في ذلك ذخائر السيطرة على الحشود.

كما نوهت الشرطة بأنّ المحتجين يشاركون في أنشطة إجرامية ويشعلون أيضًا الألعاب النارية، مهددة باستخدام العنف إذا لزم الأمر.

وكانت حشود غفيرة نزلت إلى الشوارع في شتى أرجاء الولايات المتحدة في أعقاب مقتل جورج فلويد، للمطالبة بوضع حد لوحشية الشرطة وما يعدونه عنصرية متأصلة في أجهزة حفظ الأمن.