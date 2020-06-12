تركيا تتهم واشنطن بالتحول لـ"ميناء آمن" لأنصار جولن

رفضت تركيا، اليوم، الانتقادات الأمريكية بشأن قرار القضاء بسجن موظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول، واتهمت واشنطن بالتحول لـ"ميناء آمن" لأنصار جولن، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وحكم على موظف تركي في القنصلية الأمريكية في إسطنبول، أمس، بالسجن لنحو 9 سنوات لإدانته بـ"مساعدة مجموعة إرهابية"، ما يهدد بزيادة التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إنّ إدانة موظف القنصلية الأمريكية بإسطنبول يقوض علاقات أمريكا بتركيا وينسف الثقة في المؤسسات التركية

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، تركيا لحل هذه المشكلة بشكل عادل.