صور.. إنشاء مدرسة وحفر آبار ورصف طرق ضمن "حياة كريمة" بمطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه على الرغم من جائحة كورونا جميع الأعمال والمشروعات التنموية التي تنفذ خاصة مشروعات التنمية لتوفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

ونبه "شعيب"، اليوم، على ضرورة متابعة الإسراع في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بعدد ٥ قرى بالمحافظة للإسراع فى نسب التنفيذ بها، رغم الظروف الحالية وجهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وقال المهندس حسين السنينى منسق مبادرة حياة كريمة بمطروح، إنه تم التصديق على إنشاء 6 خزانات سعة الخزان 100 متر مكعب لتجميع مياه الأمطار، والموافقة على تنفيذ 3 آبار لجمع مياه الأمطار، بالإضافة إلى رصف طريق داخل القرية بطول 1.250كم وتركيب خلايا للطاقة بالقرية، بجانب رفع كفاءة 18 منزلا.

وأضاف أن وزارة الكهرباء تتولى توصيل الكهرباء إلى عدد من تجمعات القرية عن طريق الأبراج، بجانب رفع كفاءة مدرسة أم سعيدة عن طريق إحدى المؤسسات الخيرية، وتنفيذ مشروع صرف صحي للقرية، كما أن المبادرة انتهت من صيانة محطة تحلية المياه وتسليمها لشركة المياه لتشغيلها.