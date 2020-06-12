بدءا من الغد.. تعديل موعد انعقاد جلسات الدوائر الكلية في محكمة الجيزة

تستعرض "الوطن" مواعيد انعقاد جلسات الدوائر الكلية التابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية، وفقا لما أعلنته النقابة العامة للمحامين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أخطر المستشار أيمن عبدالرازق عطية، رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، الأستاذ وليد سرحان، القائم بأعمال نقيب محامي شمال الجيزة، بتعديل موعد انعقاد جلسات الدوائر الكلية التابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية.

وجاء في الاخطار، أنه جرى تعديل موعد انعقاد جلسات الدوائر الكلية التابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية التي تنعقد بمجمع محاكم ربيع الجيزي، ليصبح انعقادها في تمام التاسعة صباحا، بدلا من الساعة التاسعة والنصف صباحا، اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 13 يونيو الجاري.