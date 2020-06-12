الموعد والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم الجمعة 12-6-2020

يستعد فريق يوفونتوس لمواجهة نظيره ميلان، اليوم الجمعة، الساعة 9 مساء، على ملعب أليانز ستاديوم، في إياب نصف نهائي كأس ايطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان

ويمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان على قنوات TRT Spor HD، و Football HD tjk.

ويتطلع يوفنتوس لتحقيق الفوز على ملعبه والوصول للمباراة النهائية، أملا في التتويج بأول ألقابه هذا الموسم، وتمكن ميلان من الوصول لهذا الدور بعد فوزه على نادي تورينو بنتيجة 4-2.

يذكر أن هذه المباراة هي أولى المباريات في إيطاليا، بعد توقف النشاط الرياضي منذ شهر مارس الماضي، جراء تفشي فيروس كورونا.