كورونا حول العالم.. الإصابات أكثر من 7.6 مليون حالة والوفيات 424 ألفا

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 7.622.021 حالة في مختلف أنحاء العالم، حتى اليوم، بحسب التوقيت العالمي المنسق "يو تي سي"، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، إن الفيروس أدى إلى وفاة 424.325 شخصاً، فيما تعافت 3.860.312 حالة في مختلف أنحاء العالم.

وأصبحت أمريكا اللاتينية البؤرة الجديدة للوباء، وقد سجّلت أكثر من 73 ألفاً و600 وفاة، أكثر من نصفها في البرازيل.

ولا تعكس الأرقام إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصاً لكشف الإصابة، إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى.