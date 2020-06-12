لبنان يخفض رسميا قيمة الدولار الأمريكي إلى 3200 ليرة

أعلن رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني، ​نبيه بري، اليوم، الاتفاق على تخفيض قيمة ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​ ابتداءً من اليوم إلى 3200 ليرة لبنانية.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات الرئيس بري بعد اللقاء الثلاثي الذي جمع كلا من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في ​قصر بعبدا​، الذي قال: "تم الاتفاق على تخفيض قيمة ​الدولار​ مقابل ​الليرة​ ابتداءً من اليوم إلى ما تحت الـ 4000 ليرة وصولاً إلى 3200، لكن ذلك لن يتبيّن فعلياً قبل الاثنين"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأكد بري، أن "هذا الأمر تم الاتفاق عليه وسوف يحصل والإجراءات اتفق عليها في جلسة مجلس الوزراء، كما اتفقنا على مخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة".

وردا على سؤال حول ما حكي عن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أجاب بري :"نحن بحاجة اليوم إلى كلّ الناس وليس الاستغناء عن أحد".

وانتشر، أمس الخميس، على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن الدولار وصل إلى 7300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، الأمر الذي دفع حاكم مصرف لبنان إلى إصدار بيان ينفي فيه هذه الشائعات.