مطار مطروح الدولي ينهي استعدادته لاستئناف حركة الطيران

كشفت مصادر مطلعة بمطار مطروح الدولي، انتهاء إدارة مطار مطروح الدولي، من كل التدابير الوقائية والاحترازية، لاستئناف الرحلات الجوية، خلال الأيام القليلة المقبلة، في الأول من يوليو المقبل، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بوضع علامات أرضيه للتباعد، وتركيب لافتات واستاندات التعليمات والتحذيرات الإرشادية، ووضع اللافتات على المقاعد؛ لضمان وجود المسافات الآمنة والموصى بها من قبل منظمه الصحه العالميه، وفي إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وشن اللواء طيار أشرف محمد السيد مدير مطار مطروح الدولي حملة تعقيم وتطهير مكبرة بالمطار، مشددا على ضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية والإطمئنان يوميا بشكل دوري على جميع العاملين بالمطار من خلال الكشف عليهم بجهاز قياس الحرارة ، وذلك بالتنسيق مع مديريه الصحه والسكان بمحافظة مطروح، وإداره الحجر الصحي بالمطار.