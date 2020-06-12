مطرانية سمالوط تفتح باب القبول للالتحاق بالكليات الإكليريكية

أعلنت مطرانية سمالوط وتوابعها للاقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، بدء قبول طلبات الالتحاق بالكليات الإكليريكية الصباحي.

وقالت المطرانية إن طلبات الالتحاق هي: "صورة شخصية حديثة، صورة البطاقة الشخصية، أصل شهادة المؤهل الجامعي وأنه من لم يتمكن من الحصول على أصل الشهادة سيقدم إقرارا كتابيا يتعهد فيه بتقديمها قبل استلام التزكية، أصل شهادة الموقف من التجنيد، جواب تزكية من أب الاعتراف في ظرف مغلق".

وأضاف المطرانية التي يتولى رئاستها الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، أن تقديم الأوراق وملء الاستمارة في مكتب الخدمة الاجتماعية بكنيسة مارمرقس، وأن آخر يوم للتقديم هو نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم الاتصال لاحقا لتحديد موعد الامتحان والمقابلة الشخصية.