خلال مراسم رفع علم روسيا.. أول ظهور علني لبوتين منذ أكثر من شهر

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مراسم لرفع العلم في موسكو، اليوم، لأول مرة علنا منذ 9 مايو.

كان بوتين، الذي ظهر في التليفزيون الحكومي وهو لا يرتدي كمامة خلال المراسم، يعمل عن بُعد كإجراء احترازي بسبب جائحة فيروس "كورونا"، وفقا لما نشره موقع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وشكر الرئيس الروسي العاملين في المجال الطبي في البلاد على خدمتهم في خطاب ألقاه بمناسبة عيد روسيا الوطني، احتفالا باستقلال البلاد عن الاتحاد السوفيتي، وقال بوتين: "نحن ننحني لهم لخدمتهم وشجاعتهم وتضحياتهم التي لا حدود لها".

وقال المتحدث باسم بوتين ديميتري بيسكوف، في تعليقات منفصلة لوكالات الأنباء الروسية، إن المشاركين في المراسم تم إخضاعهم لاختبارات الكشف عن الفيروس.

وأقيمت، الجمعة، الاحتفالات على نطاق ضيق بسبب انتشار وباء فيروس "كورونا"، وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، في تصريحات: "لن أوصي أحداً بالذهاب إلى أي مكان لرؤية هذه الاحتفالات، في ظل حظر الفعاليات الجماهيرية".

وسجلت روسيا أكثر من 500 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا"، وهي ثالث أكبر حصيلة إصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وتم تسجيل نحو نصف حالات الإصابة في العاصمة موسكو، كبرى المدن التي أنهت هذا الأسبوع إغلاقا لمدة شهرين في ظل تراجع معدلات الإصابة، ويتطلع كبار المسؤولين إلى إعادة تشغيل اقتصاد البلاد المتضرر.