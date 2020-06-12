خبير: تكنولوجيا 5G لها دور كبير في تطوير السيارات ذاتية القيادة

السيارات ذاتية القيادة، واحدة من الأفكار التي تحظى باهتمام كبير لدى كثير من الشركات المصنعة للسيارات، ورغم أنها لم تحظى بالانتشار المنتظر حتى الآن، إلا أن الفكرة متواجدة منذ أكثر من 100 عام، وبدأت نظرياتها تداعب الكثير من المهندسين والمصممين، وخلال السنوات القليلة الماضية بدأت الفكرة تخرج للنور بنماذج متطورة تساعد على خلق جيل جديد من السيارات ذاتية القيادة بالكامل خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس محمد عبدالصمد، خبير السيارات، إن تلك الفكرة ليست وليدة اليوم، ولكنها موجودة منذ منتصف القرن الـ19 في العديد من النماذج والنظريات، وتعمل الشركات المصنعة على تطويرها إلى مركبات حقيقية تجري في شوارع كثير من دول العالم، صحيح أنها لم تحظى بالانتشار المنتظر حتى الآن، لكن يعتقد على نطاق واسع أنها ستكون وسيلة مهمة للسفر والانتقالات في المستقبل.

وأضاف عبدالصمد، في تصريحات لـ"الوطن": "القيادة الذاتية هي التوجيه الذاتي للسيارة دون وجود سائق، والتحكم بها عن بعد، كالتربينو الخاص بمراكب الحرب، ومن ثم تطور الأمر ودخل في عالم صناعة الطائرات، في الخمسينات من القرن الماضي، ليتطور الأمر ويتم عمل مغناطيس موضوع في الطريق المحدد لمسار الطائرة، وخلال السبعينات تطور الأمر وتم تزويد الخاصية بكاميرات وريموت كونترول وردارات للتحكم عن بعض في المركبة".

وأشار عبد الصمد إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية بدأ مصنعي السيارات في التنافس على صناعة سيارات تعمل بتلك الخاصية التي توفر الكثير من الجهد والوقت، حيث تم صناعة سيارات تتحرك في حارات مخصصة بخاصية القيادة الذاتية والتحكم عن بعد، ومن ثم بدأ الأمر في التطور من خلال إعطاء عدة معطيات وأوامر لانتقال السيارة من مدينة إلى أخرى دون الحاجة لسائق خلف، وللذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس 5G دور كبير في تطوير تلك الصناعة".