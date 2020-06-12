"سلمان للإغاثة" ينفذ حملة توعوية للاجئين السوريين في لبنان حول كورونا

نفّذ فريق الصحة المجتمعية التابع لمركز الأمل الطبي ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملة توعوية للاجئين السوريين وأهالي البلدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتضمنت الحملة التعريف بأهم أعراض الفيروس وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه وكذلك تعليم المستفيدين على الإجراءات الاحترازية الصحيحة مثل غسل اليدين والتعامل عند السعال والحرص على النظافة الشخصية والمنزلية، مع توزيع 5000 حقيبة صحية تحتوي على معقمات طبية، وأقنعة واقية (كمامات)، وغيرها من المستلزمات الضرورية.

كما جرى تدريب الكادر الطبي على كيفية التعامل مع الفيروس بإتباع خطوات الوقاية الشخصية وكيفية التعامل مع المرضى وتقديم العلاج المناسب لهم.

وأوضحت أخصائية الصحة العامة في مركز الأمل الطبي الدكتورة سحر كرمبي، أن التركيز حاليًا ينصب على ضمان احتواء انتشار الفيروس بين اللاجئين وتوعية كافة المستفيدين وتزويدهم بالاحتياجات المطلوبة، معبرةً عن شكرها وتقديرها للمملكة ممثلة بالمركز على مساهمتها الجلية في تنفيذ ودعم المشاريع التي تساهم بالحفاظ على حياة الإنسان.

وتأتي هذه الخطوة حرصًا من من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم أفضل رعايا إغاثية للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمات الإنسانية التي يمرون بها.