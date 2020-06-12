أرملة الطبيب مكتشف كورونا تضع مولودها

نشرت فو شيوية جية، زوجة الطبيب الصيني لي وينج ليانج، أول من تحدث عن وجود مرض غامض في مدينة ووهان قبل أن يختبر العالم جائحة كورونا التي طالت الملايين، صورة لرضيعها المولود، اليوم، عبر تطبيق المحادثة الصيني الشهير "ويتشات".

وبكلمات مؤثرة، كتبت فو، رسالة لزوجها الراحل تقول فيها "أعرف أنك الآن في النعيم، هديتك الأخيرة التي تركتها لي قبل أن ترحل أبصرت النور اليوم ..سأحميها كما يجب"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

ووضعت فو مولودا ذكرا، في مستشفى مدينة ووهان التي شهدت تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في الصين.

وكان زوجها طبيب العيون لي ون ليانج أول من أبلغ عن هذا المرض الجديد، وأول ضحاياه أيضا بين الطواقم الطبية.

وعند وفاته في فبراير الماضي كانت فو حاملا في شهرها الخامس وعزلت مع والد ووالدة لي ونج ليانج بعد تشخيصه بالمرض ووضعت تحت الملاحظة الطبية.

وأحدثت وفاة لي صدمة كبيرة آنذاك وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين مع وفاته، وتسابق رواد الإنترنت في تقديم التعازي لأسرته التي وقعت فريسة هي الأخرى لهذا المرض.

ولاحقا استدركت السلطات الصينية فداحة تعاملها مع شخص أوعز إليه ضميره المهني بالتحذير من "خطر محدق"، وقالت هيئة مكافحة الفساد في الصين إنها ستفتح تحقيقاً في عدد من القضايا من بينها "قضية الطبيب وين ليانج".

وفي خطوات تشبه الاعتذار الخجول أقرت المحكمة العليا في الصين بأن "المبلغين" عن المرض عوملوا بطريقة غير لائقة.

وقررت هيئة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بمدينة ووهان منح عائلة لي تعويضا ماليا قدره 820 ألف يوان صيني (ما يعادل 117 ألف دولار أميركي).