تخرج في الجامعة.. رابطة "خريجي الأزهر" تنعي خطيب مسجد الجامع بكابول

نعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، الدکتور محمد أياز نيازي، خطيب مسجد الجامع بوزير أکبر خان بكابول، عاصمة أفغانستان، والذي استشهد في حادث تفجير المسجد.

وقالت "خريجي الأزهر" في بيان، إن الشيخ الفقيد تخرج في جامعة الأزهر، حيث نال درجة الدکتوراة بمرتبة الشرف، وهو أستاذ بجامعة کابول بكلية الشريعة، ومتخصص في القراءات العشر.

وتتقدم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بخالص التعازي لأسرته، ووزارة التعلیم العالي وبالأخص جامعة کابول، ولأساتذة کلية الشريعة وتلامذتها ومشايخ الأزهر الشريف الذي درس عندهم الفقيد.