دراسة فتحها في أول يوليو.. المساجد بين شائعات وقرارات في زمن كورونا

إغلاق المساجد ووقف الصلاة بها، وتغيير صيغة الأذان لينتهي بدعوة الناس للصلاة في منازلهم، قرارات اتخذتها وزارة الأوقاف الأشهر الماضية، مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، للسيطرة على الأزمة ومنع انتشار الفيروس، صاحبها العديد من الشائعات، حتى وصلت الخطة بحسب تصريحات أسامة هيكل، وزير الإعلام، إلى إن الحكومة ستقوم بدراسة إعادة فتح المساجد في أول يوليو بناءً على التطورات في الوضع الصحي المصري.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه وفي حال استقرار وضع المصابين بفيروس كورونا فسيتم اتباع خطط الفتح، وفي حال زادت أعداد الإصابات فسيتم تأجيل القرار.

الصلاة في المساجد صاحبها العديد من الشائعات منذ بداية قرار الغلق على خلفية جهود الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، في مارس الماضي.

في أول جمعة بعد قرار الأوقاف بإغلاق المساجد، تداول الكثير شائعات عن نية وزارة الأوقاف، فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة فقط، وهو ما نفاه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مؤكدا أنّ الوزارة لن تفتح المساجد ما لم يتوقف تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في مصر، وبعد التشاور مع وزارة الصحة.

وقبل أيام من حلول شهر رمضان، انتشرت شائعة بفتح المساجد في رمضان وأداء صلاة التراويح، وهو ما نفته الأوقاف، مؤكدة أنّ قرارات الغلق قائمة إلى أن يأذن الله برفع الكرب عن البلاد والعباد.

وقالت وزارة الأوقاف، إنّ سبل الخير وأبوابه واسعة فلنعمر بيوتنا بالإيمان، وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنّ سبل الخير واسعة وأبواب الرحمة لم ولن تغلق.

شائعة فتح المساجد في رمضان للأئمة لإقامة التراويح دون مصلين

"فتح المساجد في شهر رمضان للأئمة لإقامة صلاة التراويح دون مصلين".. شائعة أخرى رددها الكثير، خاصة بعد حديث الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم الوزارة، بشأن دارسة فتح المساجد في شهر رمضان للأئمة لإقامة صلاة التراويح دون مصلين، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، الأمر الذي تسبب في إقالته كونها فكرة غير مدروسة.

وقال وزير الأوقاف في بيان له ردًا على تلك التصريحات، إنّ فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا دون مصلين.

شائعة تركيب بوابات تعقيم لفتح المساجد في النصف الثاني من رمضان

مع أول أسبوع في رمضان، تجددت شائعات فتح المساجد لأداء صلاة التراويح من جديد، واعتمد مروجوها على الاستعانة بأخبار تؤكد بدء تركيب بوابات تعقيم على أبواب المساجد تمهيدا لفتحها قريبا أمام المصلين.

ونفت وزارة الأوقاف الشائعة، وأشارت إلى أنّه سيتم وضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، علمًا بأنّه لا نية لفتح المساجد في النصف الثاني من رمضان.

بعد الأسبوع الأول من رمضان، أعلنت وزارة الأوقاف أنّ إذاعة القرآن الكريم ستقوم ببث صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص على أن يؤم صلاة التراويح القارئ الإذاعي الشيخ الدكتور أحمد نعينع.

وبدءًا من يوم الثالث عشر من مايو الماضي، أعلن الدكتور حسن مدني رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، إنّ إذاعة القرآن ستنقل صلاة التراويح من الجامع الأزهر وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

بث صلاتي العيد والجمعة من مسجد السيدة نفيسة

الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أعلن نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة عبر الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري يوم الأحد الموافق 24 مايو الماضي.

وأقيمت شعائر صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة على مستوى مصر، وتم بثها عبر الإذاعة والتليفزيون المصري، بإمامة الشيخ يسري عزام، الذي أكد في تصريح سابق لـ"الوطن" على مراعاة كل الإجراءات الاحترازية المحددة من وزارة الصحة أهمها التباعد بين المصلين في ظل الظروف الحالية.

وفي أول جمعة بعد بث صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة، والموافق 29 مايو الماضي، وبعد فترة غلق المساجد لمدة شهرين تقريباً، تم نقل شعائر صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفسية، بحضور 20 شخصا فقط، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية فضلًا عن ارتداء الكمامات ورش الكحول والمطهرات، والتباعد الاجتماعي.

واليوم الموافق 12 من يونيو، تم بث شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين، بحضور آئمة المسجد و٢٠ مصلي من العاملين به، بمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، كذلك تم ارتداء الكمامات والتعقيم الدائم ومنع دخول اَي شخص غير مصرح له .