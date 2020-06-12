حفل غنائي مباشر عبر شاهد VIP مع عبادي الجوهر الخميس المقبل

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، استعدادها لتنظيم حفل غنائي جديد الأسبوع المُقبل، ضمن حملة "مكملين معاكم"، التي أطلقتها بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه ومجموعة mbc، لتشجيع الناس على البقاء في منازلهم، وتسليتهم أوقات الحظر، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الشركة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورة الملصق الدعائي الخاص بالحفل، مصحوبا بالتعليق التالي، "حفلات الصيف مكملين معاكم بالفرح والطرب، اخطبوط العود الفنان ‫عبادي الجوهر في حفل لايف أونلاين عبر تطبيق شاهد VIP ‫الخميس المقبل 18 يونية، في العاشرة مساء بتوقيت السعودية".