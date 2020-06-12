8 إصابات بكورونا بين أفراد بعثة يوناميد في دارفور

قالت بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد"، إن هناك 8 حالات مؤكدة مصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، حتى أمس الخميس، بين أفراد البعثة، بينها حالتان في كينيا وحالة واحدة لموظف محلي بالخرطوم.

وأوضحت البعثة في بيان، اليوم، أن هناك 9 عينات من أفراد في البعثة، في انتظار ظهور نتائج فحصها، لافتة إلى أنه تم حتى الآن إجراء 20 اختبارا لأفراد من البعثة ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو متوسطة أو خالطوا حالات مؤكدة أو مشتبه في إصابتها.

وأضافت البعثة، أنه ما تزال البعثة تقدم الدعم لحكومة السودان لتعزيز استجابتها للجائحة، بناء على طلب من وزارة الصحة بولاية شمال دارفور، لافتة إلى أنها ما تزال تقوم بأنشطة التواصل المجتمعي لتوفير الدعم الأساسي للمجتمعات.