رابطة طبية أوروبية: الاختلاط في ظل كورونا أدى إلى تدهور الوضع بإيطاليا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن إيطاليا وصلت إلى المرحلة الثالثة من وباء فيروس كوورنا يوم 3 من الشهر الجاري: "الاختلاط في بداية التعامل مع فيروس كورونا أدى إلى تدهور الأوضاع بشكل كبير".

وأضاف "عودة"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الجمعة في مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن هناك الكثير من المواطنين توجهوا إلى المستشفيات ما أدى إلى اختلاط الكثير منهم بمصابي فيروس كورونا، موضحا أن هناك عدد كبير من المواطنين لم يتخذوا الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه ازداد عدد المصابين بالعزل المنزلي إلى 86% ويتم علاجهم في المنازل ويتعافي الكثيرون منهم في أول 5 أيام من العزل المنزلي لهم: "فيه فحوصات كثيرة أعطت إرشادات إيجابية لمستخدمي دواء الكورتيزون وفيتامين سي ودي وعقار علاج الملاريا ومضادات الالتهابات".

وأشارا إلى أنه وبعد البدء في المرحلة الثالثة قد خرج ما يقرب من 80% من المواطنين إلى العملاء: "احنا بنطالب باستمرار العلاج في البيوت واتباع البروتوكولات العلاجية التي نصت عليها الوزارة هناك، و90% من غرف الإنعاش لا يوجد فيها مصابين من مصابي فيروس كورونا، والمتوفين عددهم في انخفاض".