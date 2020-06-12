قبرص واليونان تتفقان على التنسيق بشأن إجراءات تركيا غير القانونية

اتفق الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال اتصال هاتفي، اليوم، على استمرار التواصل الوثيق بينهما والتنسيق حول أمور عدة، من بينها الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وتهديداتها للحقوق السيادية لليونان، ودورها المزعزع للاستقرار في شرق البحر المتوسط وقضية الهجرة.

وأوضحت الرئاسة القبرصية، في بيان، أوردته وكالة الأنباء القبرصية، أنه خلال الاتصال الهاتفي أطلع أناستاسياديس، رئيس الوزراء اليوناني على المسائل التي نوقشت خلال اجتماع تم عبر الشاشات المرئية، في وقت سابق اليوم، مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأطلع ميتسوتاكيس، الرئيس القبرصي بالمسائل التي ناقشها مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع، الذي تم عن بعد يوم أمس.

وناقش الزعيمان أيضا الإطار المالي المتعدد السنوات الذي من المتوقع مناقشته خلال المجلس الأوروبي المقبل.