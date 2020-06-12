الرئيس الأمريكي يطالب الشرطة بحظر الخنق.. "فيديو فلويد أرعبني"

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم، عن فيديو خنق المواطن الأمريكي، جورج فلويد، الذي قضى أثر توقيفه من قبل عناصر الشرطة في مينيابوليس، وقال "فيديو خنق فلويد شكل لي 8 دقائق من الرعب والعار"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضح ترامب، في مقابلة لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه يود أن يرى حظراً لاتباع الشرطة أسلوب الخنق في معظم الحالات، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب يكون مفهوماً في بعض الحالات.

وأضاف ترامب، "لا أحب أسلوب الخنق (لكن) أحيانا إذا كنت بمفردك وتتشاجر مع أحدهم فالأمر صعب"، موضحا:"أعتقد أنه سيكون أمراً جيداً جداً في العموم أن ينتهي".

وجدد الرئيس الأمريكي في تصريحات لـ"فوكس نيوز"، موقفه الصارم من عمليات التخريب التي وقعت خلال مظاهرات سياتل، مطالباً بإنهاء الفوضى في المدينة واستعادتها، مؤكداً أنه لا خلاف بيني وبين قادة البنتاغون حول الاحتجاجات.

وتابع ترامب قائلا: "إذا لم يقم عمدة سياتل بإنهاء الفوضى سنقوم بذلك"، مشيراً إلى أنه تسلم من أوباما جيشاً قديماً و"قمنا بجعله قوياً وعظيماً".

ورأى الرئيس الأمريكي، أنه لو كان هناك مزيد من الصلابة لما وقع كل هذا الدمار في مينيابوليس وسياتل، مضيفا: "انظروا لما يجري في في سياتل، إذا لم يصوبوا هذا الوضع، فسنقوم نحن بتصويبه".

وفي وقت سابق، كتب ترامب في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خاطب فيها عمدة سياتل، قائلاً "الإرهابيون والفوضويون (الأناركيين) يحرقون المدينة وينهبونها، ويعتقدون أن ذلك رائع، يجب إنهاء هذا الوضع واستعادة سياتل الآن".

وأوضح ترامب، في مقابلته مع"فوكس نيوز"، أن إدارته "لن تسمح لسيطرة المخربين والفوضويين (الأناركيين) على سياتل، واصفا تعامل عمدة سياتل، جيني دوركان، مع الموقف بأنه "مثير للشفقة"، كما دعا حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي إلى إرسال قوات الحرس الوطني لاستعادة النظام.

وعن إنسلي، قال ترامب: "لديه قوات كبيرة من الحرس الوطني للقيام بذلك"، مضيفاً "هؤلاء الأشخاص لن يحتلوا جزءًا كبيرًا من مدينة عظيمة".

وفي وقت سابق اليوم، انتقد ترامب، على جري عادته منذ أسابيع، موقف الديمقراطيين وسياساتهم خلال المظاهرات التي شهدتها عدة مدن أمريكية كبرى منذ مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة في 25 مايو الماضي.

وأثارت وفاة فلويد (46 عاماً) الذي قضى خنقا في مينيابوليس بولاية مينيسوتا شمال البلاد بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه حتى الموت، بأثر اعتقاله مع زملائه، وتكبيل يديه إلى الخلف وتثبيته أرضاً، موجة احتجاجات عنيفة امتدّت إلى عشرات المدن الأميركية.

ومثل ديريك تشوفين "44 عاما" الشرطي الذي جثم بركبته على رقبة فلويد أمام المحكمة في مينيابوليس، وأمر قاض برفع قيمة كفالته من مليون دولار إلى 1.25 مليون دولار، ويواجه تشوفين تهمة القتل من الدرجة الثانية.

وأقيل تشوفين و3 من أفراد الشرطة، متهمين معه في القضية بعد يوم من وفاة فلويد.