الأنبا دانيال يترأس جنازة القمص بولا ناشد والبابا يقدم التعازي غدا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا دانيال أسقف المعادي، سكرتير المجمع المقدس للكنيسة، سيترأس غدا، جنازة القمص بولا ناشد، كاهن كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بالمعادي الجديدة، الذي توفى عن عمر قارب الـ74 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لـ40 سنة.

وولد الكاهن الراحل، يوم 23 يوليو 1946، وسيم كاهنًا في 1 يونيو 1979، بينما نال رتبة القمصية في نفس عام سيامته.

وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء إلى الأنبا دانيال، ومجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل القمص بولا ناشد، ملتمسا عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه الوفاة والراحة والنصيب والميراث مع جميع المقدسين.