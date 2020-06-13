للحاصلين على الإعدادية.. شروط القبول بمجمع أبو غالب التعليمي

قال الدكتور جان هنري مدير مشروع مجمع أبو غالب التعليمي، التابع لصندوق تطوير التعليم، إن شروط التقدم للمجمعات التعليمية، هو الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة، وألا يزيد العمر عن 18 عاما، ويتم قبول التقديم على الموقع الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه، وإدخال كل البيانات الخاصة به، وصور شهادة الميلاد، وشهادة الرقم القومي الخاص بولي الأمر.

وأضاف هنري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للتعليم، خاصة في مجال التعليم الفني، من خلال وجود مشروعات قومية كبيرة، وتطور في الصناعة المصرية، ويجب أن يواكب ذلك الخريج، ولديه المواصفات التي يحتاجها سوق العمل، مشيرا إلى أنه لفترة طويلة، كنا نعاني أن خريج مواصفاته أقل من سوق العمل المصري، ومن هنا جاء دور صندوق تطوير التعليم، الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، على بناء نموذج تعليمي جديد، يقدر فيما بعد خدمة الدولة وتغطية الفجوة.

وتابع، أنه يتم تقديم مناهج متطورة مبنية على الجدارات وليس المحتوى، بمعني أنها تعلم الطالب مهارة يستطيع أن يفعلها ويحتاجها سوق العمل، مؤكدا أن الطالب يحصل على شهادات مصرية بالإضافة لشهادة من الشريك الأجنبي الموجود معنا، فضلا عن وجود اختبارات قبول أساسية، وهي ألا يكون مجموع الشهادة الإعدادية هي المقياس الوحيد، لربما يوجد شخص لم تخدمه الظروف، لذلك يتم عمل اختبارات قبول.

واستكمل، أن باب القبول مفتوح لكل الطلاب، يستطيعوا أن يقدموا وفي النهاية سيتم تصنيف الطلاب، طبقا لمجموعهم، والأعداد التي سيقرر الصندوق أن يقبلها، ويتم دعوتهم لدخول اختبارات الصندوق، وأنه يوجد 4 مجمعات تعليمية تكنولوجية، أقدمها مجمع الأميرية بالقاهرة، الفيوم، أسيوط، وأحدثهم مجمع أبو غالب في محافظة الجيزة.