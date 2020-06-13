طبيب بأستراليا: "أول مرة أشوف المعارضة مع الحزب الحاكم ضد كورونا"

تحدث الدكتور عادل مرسي، زميل كلية الجراحين الملكية الأسترالية، عن تمكن أستراليا من السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا: "فور ظهور الوباء في الصين، اتخذت القيادة السياسية في أستراليا، خطة الحذر والعزل والتباعد الاجتماعي، وأن سياستها كانت مميزة أكثر من دول سارت بفكرة مناعة القطيع".

وأضاف مرسي، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أستراليا، أكبر شريك تجاري مع الصين، وأن الحدود بينهم كانت مفتوحة، وأن 27% من الطلبة في أستراليا صينيون، ويدروا 11 مليار دولار على الاقتصاد الأسترالي.

وأشار إلى أن عدد الحالات كان قليلًا، وقل وجود الفيروس في أستراليا، مؤكدا أن عدد الحالات معدودة في أستراليا، وأنه فور ظهور أي حالة، يتم تتبع المخالطين له، وإجراء فحوصات لهم، للتأكد من وجود المرض.

وأشاد مرسي، بما رأه في استراليا من تعاون الأحزاب السياسية الحاكمة مع المعارضة: "بقالي 23 سنة هنا، أول مرة أشوف الحزب الحاكم والمعارضة، على قلب رجل واحد، عشان الرسالة توصل للناس، وتبقى واضحة، والسياسيين تركوا الأمور الفنية للمتخصصين".

وتوقع مرسي، أن تتسبب المظاهرات المناهضة للعنصرية في أمريكا، في زيادة الإصابات بفيروس كورونا.