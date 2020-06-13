وزير خارجية كندا يتوجه إلى نيويورك قبل التصويت على عضوية مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، أمس الجمعة، أن وزير خارجية البلاد فرانسوا-فيليب شامبين، سيتوجه في مهمة رسمية إلى نيويورك، اليوم، قبل التصويت على محاولة كندا الحصول على مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويجري الوزير الكندي، ومارك أندريه بلانشارد، سفير كندا والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، اتصالات مع مختلف السفراء والممثلين الدائمين لتعزيز التزام كندا بالسلام والأمن وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والأمن الاقتصادي والتعددية.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان: يحضر شامبين، أيضا في نيويورك التصويت الأربعاء المقبل.

وأوضح شامبين: "أن محاولة كندا للحصول على مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعود إلى الاقتناع العميق بأن كندا يمكنها المساعدة في تقديم حلول ملموسة للتحديات العالمية التي يواجهها المجتمع الدولي".