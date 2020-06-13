"المستثمرات العرب": المرأة تفخر بحصولها على مكاسب كبيرة في عهد السيسي

أكدت هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية، أن المرأة حصدت الكثير من المكاسب لم تكن تحصل عليها لولا تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد منذ 6 سنوات.

وأضافت هدى: حيث تولت المرأة أعلى المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد وتكريمها بتخصيص 2017 عام المرأة ما يجعلها فخورة بحصولها على تلك المكاسب الكبيرة والمميزة.

وأوضحت في بيان أصدرته، أنه لأول مرة يتم تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، وكذلك نسبة 31% من نواب المحافظين، وغيرها من المكاسب.

وأشارت إلى أنه مع قرب الاحتفال بذكرى 30 يونيو عام 2013، وبمناسبة مرور 6 سنوات على تولي الرئيس قيادة البلاد وكزعيم مصري وعربي وإفريقي لا يمكن إغفال النهضة الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، والتي انعكست إيجابيا على مجتمع سيدات ورجال الأعمال إلى جانب دعم الشراكة بين أجهزة الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتابعت يسى: حيث كان قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 طوق نجاة للمستثمرات والمستثمرين وتعديلاته عام 2019، بمثابة دفعة قوية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لما تتضمنه من تيسيرات ومزايا، إضافة إلى حزمة القوانين الأخرى التي كانت مشجعة للاستثمار منها قانون الشركات، وقانون الإفلاس وغيرها.

وأكدت هدى يسي، أن الرئيس نجح في إعادة الريادة لمصر والمكانة الطبيعية لها على مستوى القارة الإفريقية.

وأشارت إلى دور الرئيس المتواصل في دعم التعاون العربي المشترك والحرص على تحقيق الأمن والأمان لكل شعوب المنطقة.

وألقت الضوء حول الإدارة الناجحة للقيادة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"على كافة المستويات، حيث حرص محليا على تحقيق التوازن بين توفير الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل ومنع انتشار الفيروس، وفي نفس الوقت العمل على دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات جائحة "كوفيد 19".

وأشارت إلى أنه على المستوى الأفريقي حرص على أهمية التعاون بين الدول الأفريقية للحد من آثار تفشي فيروس كورونا في القارة الأفريقية، والاستمرار في الدعم المصري للأطقم الطبية الأفريقية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، والعمل على توفير احتياجات القارة من المستلزمات والمعدات الطبية.

وعلى المستوى الدولي، كان من أوائل الدول التي ساندت الدول الأجنبية في محنتها مثل الصين، وإيطاليا وغيرها من الدول التي كانت في حاجة إلى مستلزمات ومعدات طبية لمواجهة الأزمة.

واختتمت يسى، تصريحاتها مؤكدة أن الدولة تحت قيادة الرئيس رغم ما تواجهه من تحديات داخلية وخارجية ولكنها قادرة على تخطى الآثار السلبية، وتحقيق التنمية المستدامة خاصة في ظل مشروعات الطرق والتنمية التي تنفذها البلاد.