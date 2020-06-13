تأجيل طرح فيلم Bios لتوم هانكس إلى عام 2021

أجلت شركة Universal Pictures تاريخ عرض Bios للنجم توم هانكس، إلى 16 أبريل 2021، وذلك بعدما كان من المقرر طرحه 2 أكتوبر 2020.

Bios من تأليف كريج لاك، وإيفور بأول، ومن إخراج ميجيل سابوتشنيك، ويشارك في البطولة كل من كاليب لاندري جونز، سكيت أولريش وسميرة وايلي.

يذكر أن الممثل توم هانكس أعلن إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا، منذ فترة في أثناء وجودهما في أستراليا، وتم شفاءه منها بعد ذلك.

وكان آخر ظهور للنجم توم هانكس من خلال ظهوره من منزله في حلقة من برنامج Saturday Night Live.

وحصد "هانكس" جائزة أوسكار مرتين، الأولى عام 1994 عن دوره في فيلم "فلادلفينا"، والثانية عام 1995 عن دوره في فيلم "فورست جامب"، وترشح عن أفلام Big عام 1988، وSaving Private Ryan عام 1998، وCast away عام 2000.