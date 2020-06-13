القومي للبحوث: 3 طرق أساسية للوقاية من كورونا.. غسل يدين وتعقيم وكمامة

وجه الدكتور محمد أحمد علي رئيس مركز التميز البحثي للفيروسات بالمركز القومي للبحث، عددا من النصائح للمواطنين الفترة الحالية من أجل التعايش مع الأزمة المواجودة حاليا، ويعاني منها المجتمع والعالم ككل، فيما يتعلق بكورونا فيروس "كوفيد-19"، مطالبا الجميع بضرورة الالتزام وتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية من أجل تقليل حجم انتشار المرض.

وأكد علي، لـ"الوطن"، أن هناك 3 طرق أساسية للوقاية من الإصابة بكورونا، خاصة قبل الخروج والدخول من المنزل أو بعد الاحتكاك مع أي شخص، تجنبا للإصابة بالمرض، قائلا: "ارتداء الكمامة أو الماسك وغسل الأيدي بالماء والصابون وكذلك التعقيم الدوري، أبرز الطرق لمجابهة المرض.

وتابع رئيس مركز التميز العلمي، بأن غسل الأيدي بالماء والصابون من الأشياء الرئيسية الواجب اتباعها للقضاء على الفيروس ومنع انتقاله من خلال الأيدي إلى الفم أو الأنف ما يسبب العدوى، مشيرا إلى أن العامل الرئيسي في دور "الصابون"، تتمثل في درجة القلوية التي يحتوي عليها الصابون، والتي تسهم في تفكيك الفيروس من الأسطح، فضلا عن أن الفيروس لا يستطيع البقاء كثيرا في المياه.

وتابع بأن الكحولات تعمل على قتل الفيروس، وفيما يتعلق بالكمامات، فهي تعمل على حماية الفرد من رزاز الآخرين في أثناء الكلام أو العطس، ما تكون سببا في انتقال العدوى، موضحا أن الفيروس لا يتطاير.