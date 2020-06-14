مواصلة حملات التطهير والنظافة بأسيوط لمواجهة كورونا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط جهودها لتكثيف حملات التطهير والنظافة بصفة يومية بجميع القرى والمراكز تحت اشراف رؤساء المراكز والأحياء وبمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وذلك خلال وقت الحظر بالفترة المسائية.

يأتي ذلك ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية والغير حكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية .

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان مراكز صدفا والغنايم وابوتيج شهدت حملات مسائية للتطهير والنظافة حيث شهد مركز صدفا برئاسة المهندس حسين كشك حملة تطهير مكبرة استهدفت البنوك وماكينات الصراف الالى ومحطة السكة الحديد والمحكمة ومكاتب البريد وقصر الثقافة ووحدة الاسعاف ومكتب التموين ومراكز الشرطة وميدان ابوالعباس كما شنت رئاسة حى غرب اسيوط حملة مكبرة مساء امس برئاسة محمد بشير رئيس الحى لتطهير الشوارع والميادين خلال فترة الحظر بالفترة المسائية ورفع كافة الاشغالات والمخلفات .

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار اعمال التطهير والتعقيم ومتابعة اعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالاستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الانقاذ السريع مصدرا تعليماته لرؤساء المراكز والاحياء باستكمال الحملات جهودها فى التعقيم والتطهير بصفة يومية ومواصلة اعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع فضلا عن الاستعانة بسيارات الكنس الالى وخاصة خلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف كافة المنشأت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والاحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل والاهتمام باعمال النظافة فضلاً عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الاماكن التى يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات لانجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة بالاضافة الى تكثيف برامج التوعية و نشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على جميع الجهات وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات .